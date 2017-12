Saracinesca Juventus: otto gare consecutive senza subire goal

La Juventus non subisce goal da otto partite consecutive in tutte le competizioni. Una solidità ritrovata da parte della squadra di Allegri.

E' bastato un goal di Benatia alla Juventus per battere la Roma nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. Un goal fatto e soprattutto zero subiti, grazie alle parate di Szczesny e a una solidità ritrovata.

La Juve tiene infatti la porta inviolata da otto gare consecutive in tutte le competizioni, cinque in campionato, due in Champions e una in Coppa Italia.

8 - Considerando tutte le competizioni, la Juventus non subisce gol da otto partite: non gli capitava da febbraio 2016. Saracinesca. #JuventusRoma L'articolo prosegue qui sotto — OptaPaolo (@OptaPaolo) 23 dicembre 2017

Era dal febbraio 2016, quasi due anni fa, che i bianconeri non riuscivano a tenere la saracinesca abbassata per otto partite di fila. Una compatteza difensiva che sembrava essersi un po' persa in questa stagione dopo l'addio di Bonucci.

Il ciclo di 'clean sheet' è iniziato da Juventus-Barcellona dello scorso 22 novembre e dopo un mese esatto nessuno è ancora riuscito a bucare la porta bianconera.