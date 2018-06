Santos, i tifosi contro Gabigol: "Non abbiamo bisogno di te"

Sembra già terminata la festa di Gabriel Barbosa al Santos, dopo alcune buone prestazioni iniziali. La squadra è in zona retrocessione.

Dopo un goal in Copa Libertadores e due in campionato, l'avventura di Gabriel Barbosa al Santos sembrava poter presagire qualcosa di ottimo. Ed invece la festa è durata molto poco per l'ex giocatore dell'Inter (che è proprietaria ancora del suo cartellino).

Recepção calorosa no hotel após o jogo pic.twitter.com/jN7JEZUReb — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 1 giugno 2018

La squadra non sta riuscendo più a vincere e milita nella zona retrocessione della classifica: posizione non abituale per una grande del calcio brasiliano come il Santos. Non sono più arrivati nemmeno i goal di Gabigol e allora i tifosi non ci hanno visto più.

E' scattata la contestazione e una parte dei tifosi ha aspettato la squadra all'ingresso dell'albergo per 'dedicare' cori e parole dure nei confronti dei giocatori. Ma il bersaglio principale è stato proprio l'ex Inter. Questo il coro poco piacevole per lui: "Vattene, il Santos non ha più bisogno di te".