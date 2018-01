Sampdoria-Roma, le pagelle: Torreira ovunque, ancora opaco Defrel

Nella Roma non riescono ancora a spiccare Defrel e Under, mentre fanno molto meglio Antonucci e Schick. Nella Sampdoria c'è un super Torreira.

La Roma continua a non trovare certezze in attacco: oggi i migliori sono entrati nel secondo tempo, ovvero Antonucci e Schick. A centrocampo delude Strootman nel ruolo di regista, mentre non si abbassa il rendimento di Alisson.

La Sampdoria spicca soprattutto nelle individualità di Torreira e Quagliarella, mentre manca un po' di spinta sulle corsie laterali. In difesa Silvestre e Ferrari non sbagliano nulla, tranne la marcatura su Dzeko nei minuti di recupero.

Le pagelle di Sampdoria-Roma:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano 6,5; Bereszynski 6,5, Silvestre 6,5, G. Ferrari 6,5, Strinic 6 (74' Murru 6); Linetty 6, Torreira 7, Praet 6,5 (80' Barreto s.v.); Ramirez 6,5; Quagliarella 7 (51' Caprari 6), Zapata 6,5.

ROMA (4-3-3): Alisson 6,5; Florenzi 6, Manolas 6,5, Fazio 6, Kolarov 5,5; Pellegrini 6 (81' Gerson s.v.), Strootman 5,5, Nainggolan 6; Under 5,5 (73' Antonucci 6,5), Dzeko 6, Defrel 5 (63' Schick 6,5).