Salah ko? Cuper: "Le ambizioni dell'Egitto non cambiano"

20:39 Condividi Chiudi

Il ct dell’Egitto, Hector Cuper, spiega: “Facciamo pochi goal, ma per me conta solo vincere, non importa in quale modo”.

La marcia di avvicinamento dell’Egitto ai Campionati del Mondo non è stata propriamente di quelle in discesa. Nel corso della finale di Champions League infatti, Mohamed Salah, la stella assoluta della squadra ed uno dei migliori giocatori del pianeta, ha riportato un infortunio alla spalla che non gli impedirà di volare in Russia, ma che lo costringerà a saltare quanto meno la partita d’esordio contro l’Uruguay.

Il commissario tecnico dei Faraoni, Hector Cuper, parlando dello stop al quale sarà costretto il campione del Liverpool, ha spiegato: “Le mie speranze e le mie ambizioni non cambiano e non cambieranno. Gli infortuni capitano nel calcio ed è pequesto che io sottolineo l’importanza del lavoro di squadra, questo nonostante io sappia cosa significhi Salah per noi”.

L’infortunio occorso a Salah non modifica quindi i programmi: “Il nostro entusiasmo è sempre lo stesso, abbiamo fiducia nelle nostre capacità di superare qualunque difficoltà. Stiamo facendo progressi su aspetti che magari ai tifosi non sono visibili. La cosa più importante adesso e non farsi male in allenamento, stiamo facendo attenzione anche al più piccolo dettaglio. Un errore in questo momento sarebbe imperdonabile”.

L’Egitto ha ultimamente mostrato qualche problema in attacco: “Stiamo cercando i giusti equilibri. Recentemente abbiamo segnato poco, ma per me la cosa che conta è vincere, non importa in quale modo. Per me l’importante è evitare errori in difesa. Quando ho firmato con la Federazione mi hanno chiesto di raggiungere le qualificazioni alla Coppa d’Africa e ai Mondiali, non di segnare un certo numero di goal”.