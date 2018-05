Salah contro Cristiano Ronaldo: la finale di Champions vale il Pallone d'Oro

Il Mondiale difficilmente cambierà le cose, Cristiano Ronaldo e Salah in vantaggio per il Pallone d'Oro: la finale sarà decisiva.

Consegnato lo scorso dicembre, è già tempo di pensare al nuovo Pallone d'Oro. Ora sì, la trama ha dato tutti i dettagli necessari per imbastire il finale, comunque al bivio. In vista della finale, che presenta un bivio: Real Madrid o Liverpool, Cristiano Ronaldo o Mohamed Salah .

Già prima delle due semifinali di ritorno, nelle quote dei bookmakers Salah era il favorito per conquistare il Pallone d'Oro 2018 : Cristiano Ronaldo, ultimo vincitore dell'ambito premio, veniva subito dopo, con Messi terzo. Tutti gli altri lontano qualche anno luce, praticamente già fuori dal podio.

Podio che potrebbe cambiare solamente grazie a delle grandi prestazioni al Mondiale russo: la sensazione è che il trittico Cristiano Ronaldo-Salah-Messi possa essere scalfito solamente grazie ad un successo del Brasile a Mosca con Neymar protagonista, o con un Griezmman superstar in maglia transalpina.

Attualmente, aspettando metà luglio e dunque la finale mondiale, è un'altra finale ad attirare l'attenzione, ovvero quella di Champions League: se Cristiano Ronaldo vincerà ancora una volta il grande trofeo continentale sarà lui il favorito, viceversa qualora Salah dovesse completare una stagione leggendaria a Liverpool.

Come noto, dall'edizione 2017 il Pallone d'Oro è tornato di sola competenza France Football: la scissione con la FIFA ha portato nuovamente i giornalisti ad essere giudici unici della vittoria, mentre commissari tecnici e capitani delle Nazionali continueranno a votare solamente per il premio The Best.

Con le tre votazioni, a causa, o per fortuna di Messi e Cristiano Ronaldo, il Pallone d'Oro ha visto tagliati fuori i vari Neuer, Neymar, Iniesta, Buffon, Xavi, Ribery, Milito e Griezmann , che probabilmente avrebbero portato a casa il premio con il vecchio sistema appena tornato in auge, con i soli voti dei giornalisti. Uno per ogni nazione.

Se Cristiano Ronaldo e Messi hanno vinto il Pallone d'Oro non solo per la propria abilità e i goal, ma anche, oggettivamente, per l'importanza mediatica che li porta ad essere soli protagonisti nelle notizie sportive dei più svariati paesi al mondo votanti (da Saint Kitts e Nevis al Madagascar, passando per il Bhutan), i voti dei giornalisti potrebbero avvantaggiare Salah .

Sì perchè molti voti, non serve nasconderlo, sono dettati dalla soggettività, sopratutto nazionale, e non dall'oggettività: basti pensare all'Andorra che vota i giocatori militanti in maglia Barcellona, all'Argentina che vota Messi e al Portogallo che sceglie Cristiano Ronaldo.

L'Africa e il Vicino Oriente non hanno avuto per tantissimi anni dei veri candidati al titolo di miglior giocatore al mondo: grazie all'importanza attuale di Salah nei paesi arabi, l'egiziano potrebbe essere spinto per il Pallone d'Oro con la Champions in tasca, dopo una stagione da record in fatto di goal. Che potrebbe portare anche alla Scarpa d'Oro e chissà ad una buona posizione al Mondiale russo.

Supposizioni e analisi primarie sì, ma che per il Pallone d'Oro sono state sempre fondo di verità già da maggio, in tutte le ultime stagioni. Prima Kiev, poi Mosca: dopo sarà difficile sbagliare il candidato: per ora Salah-Cristiano Ronaldo, poi Messi. Via alle teorie.