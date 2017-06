Sacchi a Donnarumma: "Addio Milan? Kakà e Shevchenko se ne pentirono"

Arrigo Sacchi avverte Donnarumma ricordando i 'dietrofront' di Kakà e Shevchenko col Milan, poi confida: "Ora ho dubbi sull'uomo e sulla carriera".

Gianluigi Donnarumma ha scelto di non proseguire la propria avventura al Milan, Arrigo Sacchi lo mette in guardia. L'ex tecnico rossonero riavvolge il nastro, rammentando al giovane portiere episodi con protagonisti campioni del passato.

Lo fa attraverso la 'Gazzetta dello Sport', dove sottolinea: "Gli ricordo che tutti quelli che hanno privilegiato i soldi, come fecero Kakà e Shevchenko che lasciarono il Milan per il Real Madrid e per il Chelsea, poi se ne sono pentiti amaramente".

Sacchi non lesina reprimende nei confronti di Gigio: "Ho sempre pensato che il valore della persona fosse fondamentale per ingigantire il proprio talento. A proposito di persone, stimavo Donnarumma come ragazzo e come giocatore, ma sono rimasto stupito dalla mancanza di riconoscenza verso il Milan".

"Questa sua decisione - conclude il timoniere di uno dei cicli d'oro vissuti dal Diavolo - mi fa sorgere dubbi non soltanto sulla sua integrità umana, ma anche sulla sua futura carriera".