Sabatini a ruota libera: "Kroos-Inter una balla, Scudetto al Napoli"

Walter Sabatini smentisce la suggestione Kroos-l'Inter e vede un Napoli da Scudetto, poi torna sull'addio alla Roma: "Con Pallotta non è andata".

Niente Toni Kroos, tricolore al Napoli e scarso feeling con Pallotta. Walter Sabatini a ruota libera tra mercato Inter, corsa Scudetto e addio alla Roma: come sempre, senza peli sulla lingua.

Si parte con la smentita legata al pilastro del Real Madrid, accostato ai nerazzurri: "Una balla. E’ un’ipotesi che non ha nessun fondamento - assicura il direttore tecnico di Suning al 'Corriere dello Sport' - E’ un auspicio dei giornali del Nord, ma non ha nessun fondamento".

Riguardo chi metterà le mani sul prossimo titolo, poi, Sabatini ha le idee chiare: "Il Napoli". Basso profilo dunque, conscio di avere a che fare con un'Inter da ricostruire: "Serve un pensiero e un orgoglio di appartenenza. Chi gioca in nerazzurro deve sempre ricordare cosa è realmente l’Inter nel panorama internazionale. La rosa è fatta di tutti buoni calciatori, ma forse la caratterizzazione è mancata così come l’integrazione tattica. Prima di tutto dobbiamo lavorare su questo. Se ci riusciremo faremo bene, anche se sarà una campagna acquisti molto difficile".

Infine, impossibile non tornare sul divorzio con la Roma: "Non ha funzionato il rapporto tra me e Pallotta. Nella Roma ha funzionato tutto perché la Roma è stata la mia vita. Con Pallotta le cose hanno funzionato benissimo per un po’ di tempo, meno bene dopo".

"Forse io mi sono posto nella maniera sbagliata, ho creduto che la Roma potesse essere la mia - conclude Sabatini - Qualche errore l’ho fatto e a un certo punto era giusto che cambiassi. Questo sentimento di amore totale io l’ho condiviso silenziosamente con moltissime persone, ma è stato talmente potente che non sono riuscito a condividerlo con Pallotta".