Rummenigge rivela: "La Juventus riscatterà Douglas Costa"

Karl-Heinz Rummenigge annuncia che la Juventus ha deciso di esercitare il diritto di riscatto di Douglas Costa: "Sarà acquistato per 46 milioni".

Fino a questo momento non è ancora riuscito a entrare completamente nei meccanismi di Allegri, ma la Juventus ha deciso lo stesso di puntare tutto su Douglas Costa. Tanto da lasciar da parte ogni dubbio: eserciterà il diritto di riscatto del brasiliano.

Ad annunciarlo è Karl-Heinz Rummenigge, direttore amministrativo del Bayern, presente all'evento annuale con i soci del club: "Douglas Costa è andato alla Juventus in prestito alla Juventus la scorsa estate, mentre la prossima sarà acquistato definitivamente dai bianconeri per 46 milioni di euro".

Il prezzo è comprensivo sia del prestito che del riscatto: a luglio la Juventus ha speso 6 milioni per assicurarsi Douglas Costa per un anno, e ora dovrà spenderne altri 40 per tenerlo a Torino. Totale, appunto, 46 milioni. Leggi di più Juventus, Allegri vuole delle risposte da Douglas Costa: titolare contro il Crotone

"Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore - recitava inoltre il comunicato bianconero del 12 luglio - potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione".

In questa stagione Douglas Costa è sceso in campo 10 volte in campionato, segnando un goal contro la Lazio; in Champions League, invece, 5 presenze senza reti. Numeri non entusiasmanti, ma la Juventus ci crede. E a novembre ha già deciso: sarà riscatto.