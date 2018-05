Royal Wedding, che squadre tifano i componenti della famiglia Reale inglese?

Nel giorno del Royal Wedding vi sveliamo quali squadre tifano la Regina Elisabetta, il Principe Carlo, il principe William e Kate Middleton.

La Regina, il principe Carlo, il principe William, il principe Harry hanno mostrato il loro amore per il calcio durante gli anni: grandi tifosi della Premier League, ognuno supporta da tempo le più svariate compagini d'Inghilterra.

Quali sono le squadre preferite dai membri della famiglia reale?

Quale squadra tifa la Regina Elisabetta II?

Il capo dello stato della Gran Bretagna è stata avvicinata a diverse squadre e non esiste una certezza assoluta, ma la Regina Elisabetta dovrebbe tifare per il West Ham.

Il monarca regnante ha tenuto le labbra serrate sulla sua squadra per rimanere neutrali, ma è di fatto tifosa del West Ham sin dagli anni '60: la Regina ha comunque un debole anche per l'Arsenal, dopo aver incontrato Arsene Wenger in un evento a Buckingham Palace nel 2007. Si dice sia stata particolarmente colpita da Cesc Fabregas dopo aver parlato con lui.

Quale squadra tifa il Principe Carlo?

Nel 2012, è venuto alla luce che il principe Carlo era un sostenitore del Burnley dopo aver svolto attività di beneficenza in tale zona.

Perchè proprio questa squadra? Presto detto: "Burnley ha attraversato alcuni momenti molto difficili e sto cercando di trovare modi per aiutare a rigenerare e aumentare le aspirazioni e l'autostima in quella parte di mondo".



In seguito a tale rivelazione, il Burnley ha regalato al capo del Commonwealth un abbonamento stagionale VIP.

Che squadra tifa il Principe William?

Il Duca di Cambridge, il Principe William, è probabilmente il membro più attivo della famiglia reale nel mondo del calcio. Appassionato fan di Aston Villa, ha partecipato a numerose partite da quando è stato portato a Villa Park da bambino.



Nel 2006, il Principe William divenne anche presidente della FA e partecipò regolarmente alle partite dell'Inghilterra e alle finali della FA Cup.



Inoltre, ha aperto il centro nazionale di calcio del St George's Park, che ha collegamenti con la squadra nazionale inglese. Infine ha ospitato una partita di calcio a Buckingham Palace per celebrare il lavoro dei volontari nel calcio giovanile.

Che squadra tifa il Principe Harry?

Il principe Harry ha taciuto riguardo la sua fedeltà ad un club specifico, ma lo si è visto comunque nelle gare dell'Inghilterra e nelle finali di coppa.



Tuttavia, quando svolgeva attività di beneficenza con bambini locali presso Wellington alcuni anni fa, si era lasciato andare: "La maggior parte della famiglia reale è tifosa dell'Arsenal".



È stato ipotizzato che il matrimonio del principe Harry con Meghan Markle, che cade nello stesso giorno della finale della FA Cup tra Manchester United e Chelsea, si è intenzionalmente tenuto alle 13:00, ora del Regno Unito, in modo che i partecipanti alla cerimonia potessero comunque assistere alla partita, iniziata alle 17:15.

Che squadra tifa Kate Middleton?

La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, potrebbe tifare per la squadra di suo marito, il Principe William, ed essere dunque una tifosa dell'Aston Villa.



Tuttavia, durante un evento benefico per bambini nel 2015, ha rivelato di essere una fan del Chelsea: "Sono entusiasta perchè tifa i Blues come me" aveva confessato uno di loro.