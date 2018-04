Ronaldinho non ha dubbi: "Pogba può vincere il Pallone d'Oro"

L'ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho stravede per l'amico Pogba: "Può scrivere la storia, ma ha molto da imparare da Mourinho, deve rispettarlo".

Intervistato da 'Canal +' per lo show televisivo 'Canal Football Club', l'ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho ha parlato di Paul Pogba, giocatore che lui considera un amico e che immagina posso conquistare grandi traguardi nella sua carriera.

"È un piacere per me essere l'idolo di Pogba, - ha dichiarato - ma non mi vedo come tale ma come un suo amico. Se può vincere il Pallone d'Oro? Senza dubbio, è giovane e pieno di talento, può giocare in tutti gli stadi del mondo e in qualsiasi campionato".

"Può fare il libero, il mediano centrale, l'intermedio e l'attaccante. - ha sottolineato l'ex numero 10 - Ha le qualità per disimpegnarsi in ogni posizione, può scrivere la storia".

Parole importanti, quelle di Ronaldinho verso il francese, cui però consiglia un cambio di atteggiamento dopo i recenti screzi con il suo allenatore José Mourinho.

"Ha conosciuto la panchina, come successe a me nel PSG con Fernandez? Non è la stessa cosa, - ha sostenuto Ronaldinho - quando Mourinho ti dice che devi andare in panchina devi rispettarlo, nell'altro caso un po' meno".

"Penso che Paul abbia molto da imparare da Mourinho, che è uno dei migliori allenatori in circolazione, - ha affermato il brasiliano - Un allenatore che ha vinto così tanti titoli e ha una grande conoscenza devi rispettarlo. Nel mio caso era il contrario".

Quanto al futuro dell'ex juventino, infine, Ronaldinho non si sbilancia: "Se per crescere deve lasciare il Manchester United? I Red Devils sono già un grande club e lui ha tutto per scrivere la storia, - ha sottolineato - che sia in questo club o con un altro. Deve giocare dove si sente più felice".