Roma, il Totti dirigente: "È cambiato tutto, parlavo da solo, ora mi sono abituato"

L'ex numero 10 racconta le sue difficoltà nel lasciare il calcio giocato e parla del campionato: "Preferisco lo vinca il Napoli, per cambiare".

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, sembra ormai essersi adattato al ruolo di dirigente, dopo aver lasciato il calcio giocato lo scorso 28 maggio.

Quello che è stato l'uomo simbolo del club giallorosso per 25 anni, intervistato da 'Il Corriere della Sera', ha raccontato però come sia stato difficile il passaggio dal campo alla scrivania.

"È cambiato tutto: la vita, la testa e il fisico. - ha detto - Ero abituato a fare sempre le stesse cose: sveglia presto, colazione, allenamento. Come una macchina. Adesso devo programmare la giornata. L’impatto non è stato semplice. All’inizio parlavo da solo, come un matto: 'Sono infortunato', 'Sono squalificato', 'Adesso rientro'. Però ora mi sono abituato".

"In tribuna si soffre più che in panchina, - ha aggiunto - perché in panchina speri sempre di poter entrare. Sono rimasto nel calcio, che per me è la vita. È tutto. Mi alleno tutti i giorni, ci tengo, mi serve anche per sfogarmi un po'. Se mi lascio andare divento 300 chili, al massimo adesso ne ho presi 2".

L'ex capitano della Roma passa quindi all'attualità e dice la sua sul campionato di Serie A, alla vigilia dell'atteso big match fra Napoli e Juventus: "Tifo per un pari, - ha ammesso Totti - così prendiamo punti a tutte e due. Lo Scudetto? Ci sono tre quattro squadre sullo stesso livello, ma qualcosa in più ce l’ha sempre la Juve. Il Napoli? È la squadra più bella da vedere, può vincere il titolo se non avrà troppi infortuni".

"Se lo Scudetto non andasse alla Roma - ha precisato Totti - preferisco il Napoli, così per cambiare. A Torino si saranno stancati di festeggiare. A Napoli ci camperanno per altri cent’anni pure loro. Mi piacerebbe uno Scudetto al Sud. L'Inter? E no, all'Inter no".

Dopo essersi sbilanciato sull'Italia e sul problema della gestione del calcio italiano, Totti ha quindi raccontato alcuni retroscena del suo passato recente: "Gli ultimi mesi con Spalletti sono stati complicati. - ha rivelato - Avevamo un bel rapporto, prima che se ne andasse nel 2009. Quando è tornato, mi sono messo a disposizione. Avrei preferito giocare di più, visto che era l’ultimo anno, però non ho nessun rimprovero da fargli. Con Pallotta - ha continuato Totti - i rapporti erano titubanti, ma ci siamo chiariti. Lui vedeva bianco e io rosso. Poi abbiamo trovato un colore in comune per il bene dalla Roma".