Roma seconda, Gandini sicuro: "Grande stagione, vorremmo tenere Spalletti"

Umberto Gandini plaude alla stagione della Roma e rivela: "Cerchiamo un accordo con Spalletti". Poi avvisa Totti: "Questo momento è un traguardo".

Vittoria contro la Juventus e secondo posto in ghiacchio, serata da incorniciare quella di domenica per la Roma che adesso può iniziare a programmare la prossima stagione seppure ancora col dubbio allenatore.

La permanenza di Spalletti infatti sembra da escludere anche se Umberto Gandini, a 'Radio Anch'io Sport', spiega: "Noi siamo sempre rimasti d’accordo con il mister di sederci al tavolo alla fine del campionato per definire i progetti futuri.

Benissimo se Luciano restasse, ma se decidesse per altre strade avremo delle soluzioni pronte. Confidiamo di trovare un accordo con l’allenatore, ma dobbiamo anche guardare da altre parti".

Riguardo al futuro di Totti invece Gandini sottolinea: "Nella partita con il Genoa ci sarà una cornice di pubblico straordinaria come Francesco merita per quello che ha fatto per la Roma, per il calcio italiano e mondiale.

Francesco ieri è stato molto contento della prestazione, bisogna anche capire che è un momento difficile per lui arrivare a capire che questo è un traguardo. Con grande serenità ma soprattutto con grande affetto Francesco avrà una nuova carriera alla Roma e gli staremo affianco".

Lo Scudetto, almeno per quest'anno, sembra destinato a restare un sogno: "La vittoria contro la Juve certifica ancora il secondo posto della Roma, con due partite da giocare. È molto difficile pensare adesso in grande, ma indubbiamente è il coronamento di una grande stagione, almeno fino a questo punto".

Gli obiettivi della Roma però restano prestigiosi: "Il presidente Pallotta ha fatto un investimento straordinario convincendo Monchi a lasciare Siviglia e a scegliere la Roma. Monchi ha scelto un progetto, un’idea, una visione, non è certo un’affermazione di poco conto. La volontà è crescere ancora verso i trofei che questa città merita e vuole da tanti anni".