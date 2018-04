Calciomercato Roma, Pallotta blinda Alisson: "Ha un contratto"

James Pallotta non vuol sentir parlare di cessione di Alisson: "Ha un contratto con noi, non si muoverà. Fiducioso per il ritorno di Champions".

Serata da dentro o fuori per la Roma che dovrà provare a ribaltare il pesante 4-1 subìto dal Barcellona nell'andata dei quarti di Champions: missione quasi impossibile da portare a termine, ma che non spaventa di certo il presidente James Pallotta.

All'uscita dall'hotel che lo ospita nella Capitale, il magnate americano ha assicurato di credere nella rimonta: "Possiamo farcela, all'andata siamo stati sfortunati con gli autogoal. Inoltre c'erano tre rigori che non ci hanno fischiato, non erano così difficili da vedere per l'arbitro. Abbiamo giocato bene, se avessimo realizzato il pareggio tutto sarebbe andato in maniera diversa".

Se in Champions le sensazioni sono positive, non si può dire lo stesso per il campionato: "Certo che ho fiducia nella squadra e in Di Francesco. Non mi piace però il modo con cui giochiamo: a partire dalla gara contro il Genoa non ci siamo più espressi come sappiamo. Anche se ci sono stati diversi infortuni non posso essere felice, soprattutto se penso a dove eravamo fino a qualche mese fa. Bisognerà fare bene in queste ultime sette gare, a partire dal derby di domenica".

Ancora incertezza sul futuro del nuovo stadio che dovrebbe ospitare le gare dei giallorossi: "Ho alcuni incontri, serve un'accelerazione altrimenti il rischio di non avere un nuovo impianto è concreto. Siamo vicini ma se si andrà oltre giugno o luglio potrebbe esserci un dietrofront da parte nostra".

"Abbiamo già speso quasi 70 milioni - precisa Pallotta - Non possiamo permetterci di aspettare ancora: abbiamo bisogno dello stadio in tempi brevi, altrimenti è difficile rientrare dalle spese sostenute".

Il futuro di Alisson sarà ancora alla Roma: "Non vedo il perché dovrebbe andare via, ha un contratto con noi. Sono un suo fan da tempo ed ho sempre pensato che potesse essere un fenomeno: non mi è mai passata per la testa l'idea di venderlo".