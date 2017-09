Roma non al top, Di Francesco spiega: "La tournée ci ha tolto energie"

08:04 Condividi Chiudi

Di Francesco si difende dalle critiche di tifosi e media: "La tournée ci ha tolto energie". Intanto Schick torna in gruppo, pronto per il Verona?

Il pareggio casalingo della Roma contro l'Atletico Madrid è stato il miglior risultato ottenuto dalle italiane nella prima giornata di Champions League ma, evidentemente, non è bastato a salvare Eusebio Di Francesco da un fuoco di critiche.

Tifosi e media, infatti, rimproverano al neo-tecnico di non avere ancora dato un gioco alla sua Roma. Idea questa in parte sposata subito dopo la partita dallo stesso Dzeko, che ha lamentato la mancanza di rifornimenti rispetto all'anno scorso.

Un'uscita che non deve essere troppo piaciuta a società e tecnico tanto che Dzeko, nella giornata di mercoledì, ha affidato ai social una retromarcia in cui assicura di non voler criticare in nessun modo l'allenatore.

Riguardo all'evidente ritardo di condizione accusato dalla Roma nelle prime partite stagionali, invece, Di Francesco dopo la Champions ha ammesso:

“E’ una domanda che mi faccio anche io. Probabilmente perché la tournée ci ha tolto molte energie. Infatti i giocatori che stavano meglio erano quelli che hanno fatto il ritiro di Pinzolo, come Juan Jesus e Perotti. Non è detto che sia un male avere un calo in questa parte di stagione, ma sicuramente cercheremo di migliorare il prima possibile”.

Magari una mano alla Roma potrebbe darla in questo senso il recupero di Schick che da mercoledì è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lieve infortunio muscolare di venerdì scorso e potrebbe essere convocato già per la gara contro il Verona.