Roma, Monchi: "Alisson? Non abbiamo ricevuto offerte per lui"

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha detto la sua sulle chance giallorosse nella sfida di Champions col Barça, ma anche su Alisson e Under.

E' di oggi la notizia che il portiere della Roma Alisson a fine stagione rinnoverà il contratto col club giallorosso e anche dell'estremo difensore brasiliano ha parlato oggi il direttore sportivo Monchi in un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica 'Esporte Cope'.

Alisson dovrebbe rinnovare senza l'inserimento in contratto di una clausola rescissoria, nonostante radiomercato dia il portiere nel mirino di grandi club europei, come Liverpool o Real Madrid... "E' titolare nella nazionale brasiliana e in questa stagione ha avuto progressi enormi, dando il suo contributo alla crescita della squadra - ha affermato Monchi - Basti pensare alle più di 10 partite chiuse a porta imbattuta in campionato e le parate decisive in Champions. Poi ha solo 26 anni e ancora margini di miglioramento. Siamo molto felici del suo rendimento. Offerte per lui? Ad oggi nessuna. Circolano molte voci al riguardo, ma non ci sono arrivate offerte e comunque vogliamo tenerlo con noi".

Altro tema del momento in casa Roma è la sfida che attende i giallorossi in Champions League contro il Barcellona... "Inizialmente ho pensato che siamo stati sfortunati nel sorteggio, però è passata presto - ha detto Monchi - Subito dopo mi sono concentrato sulla partita, perché dobbiamo pensare al miglior modo per preparare la doppia sfida. Dobbiamo provare a fare qualcosa ed è difficile, in pochi ci credono".

La squadra favorita non è certo la Roma, Monchi ne è ben conscio... "Ovviamente è favorito il Barcellona anche per me - ha proseguito lo spagnolo - Penso solo che l'etichetta di favorito non implichi automaticamente che hanno già in mano il passaggio del turno. Significa che hanno maggiori possibilità perché hanno giocatori più forti, una storia più grande e una maggiore abitudine a giocare certe partite. Non so che percentuali dare di passaggio del turno, se 80-20 o 70-30. Dovremo dare il massimo per sognare, perlomeno, la possibilità di farcela. Essere tra le 8 d'Europa ti permette di sognare e noi ci prepararemo per realizzare questo sogno".

Fra i giallorossi che stanno facendo molto bene in questa stagione c'è senza dubbio anche il turco Under, che qualcuno paragona addirittura a Messi. Paragone sul quale non è, però, d'accordo Monchi. "Non penso che sia un giusto termine di paragone, sarebbe una pressione troppo grande per lui - ha spiegato il ds giallorosso - Ha 20 anni, arriva dalla Turchia e da un lungo periodo di adattamento, poco a poco si sta rivelando un giocatore importante per noi. In un momento difficile per la squadra, i suoi goal sono stati fondamentali. Deve ancora maturare per assumere quel ruolo di leader che hanno De Rossi, Nainggolan, Strootman, Dzeko, Manolas, Alisson e Kolarov, giocatori più maturi".