Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: Santon e Caceres titolari

Florenzi esterno alto nella Roma, Santon terzino e 4-2-3-1. Lazio con Caceres al posto di Radu, davanti Luis Alberto a sostegno di Immobile.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, L. Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; L. Alberto; Immobile.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'Olimpico apre i battenti per il derby della capitale. Roma e Lazio aprono il programma della settima giornata di Serie A, in un incrocio di alta classifica.

Di Francesco conferma il 4-2-3-1 ma sceglie di escludere Under per garantire maggiore equilibrio: Florenzi si alza sulla linea dei trequartisti, in difesa a destra gioca Santon. Nzonzi e De Rossi in mediana, Pastore ed El Shaarawy completano la batteria a sostegno di Dzeko.

Nella Lazio Radu non è stato convocato e al suo posto gioca Caceres: per il resto nessuna novità, con Milinkovic-Savic mezzala e Luis Alberto a supporto di Immobile.