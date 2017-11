Roma-Lazio, Di Francesco contro Inzaghi: da possibili compagni ad avversari

Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi si ritrovano contro in un Derby della Capitale, era già successo da calciatori tra il 1999 e il 2001.

Allenatori-tifosi. Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi hanno conquistato la difficile piazza romana con il duro lavoro, ma il recente passato da calciatori (vincenti) con le maglie delle rispettive squadre di certo aiuta.

Ecco perchè entrambi sanno bene come, nonostante l'ottimo avvio di stagione, Roma-Lazio di sabato sera sarà uno snodo importante se non decisivo.

Di Francesco e Inzaghi d'altronde conoscono alla perfezione l'atmosfera del Derby della Capitale, giocato uno contro l'altro tra il 1999 e il 2001, anni che videro prima la Lazio e poi la Roma conquistare lo Scudetto.

Nonostante il ruolo e la più lunga permanenza alla Lazio, ben nove anni e mezzo, Simone Inzaghi non ha mai segnato un goal nel Derby a differenza di Di Francesco che nel novembre del 1998 firma la rimonta della Roma da 3-1 a 3-3 insieme a Totti.

Il primo Derby da avversari invece Di Francesco e Inzaghi lo vivono 18 anni fa quando entrambi entrano dalla panchina a risultato già acquisito nella partita vinta dalla Roma per 4-1 con doppiette di Montella e Devecchio.

Al ritorno Inzaghi e Di Francesco sono finalmente titolari, con la Lazio che vince in rimonta per 1-2 anche se l'attuale tecnico biancoceleste non segna e viene sostituito a un quarto d'ora dalla fine.

L'anno dopo invece è Di Francesco a non trovare spazio nella Roma di Capello che vincerà lo Scudetto, mentre Inzaghi gioca solo pochi minuti nella gara d'andata senza incidere.

Da calciatori i due attuali allenatori delle romane si erano peraltro sfiorati anche a Piacenza dato che Di Francesco aveva lasciato l'Emila nel 1997,dodici mesi prima che il prodotto del vivaio piacentino Simone Inzaghi venisse richiamato dai prestiti in giro per l'Italia e si conquistasse la chiamata della Lazio.

Lazio e Roma, passato presente e futuro di Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi. Allenatori-tifosi per un Derby di altissima classifica.