Roma, il CDA ha approvato un aumento da capitale di 115 milioni

11:35 Condividi Chiudi

Il CDA della Roma ha approvato un aumento di capitale di 115 milioni, passo importante per un'ulteriore crescita del club.

La stagione della Roma può considerarsi più che positiva: in campionato è arrivata una nuova qualificazione in Champions League, competizione in cui il cammino si è arrestato in semifinale contro il Liverpool, nonostante le polemiche per l'arbitraggio del match dell'Olimpico.

Annata che ha certificato la crescita, soprattutto a livello internazionale, di un club che a partire dalla proprietà dell'italo-americano James Pallotta ha dimostrato di voler allargare i propri confini in un mondo sempre più coinvolto nella globalizzazione.

A dimostrazioni delle ambizioni sempre più elevate, l'aumento di capitale divenuto realtà nella giornata di oggi, come comunicato dalla stessa società giallorossa: "A.S. Roma S.p.A. (l’'Emittente' o 'AS Roma') rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale di AS Roma, determinato fino ad un massimo di Euro 115,0 milioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2018, a valere sulla delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria dei soci del 26 ottobre 2017 (l’'Aumento di Capitale')".

Il tutto in attesa di buone notizie in merito alla costruzione del nuovo stadio di proprietà che sembra andare per le lunghe, passo necessario per colmare ulteriormente il gap con le prime d'Europa. Un tavolo a cui la Roma ha assolutamente intenzione di partecipare.