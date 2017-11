Roma, foto di gruppo rovinata: Gerson si sposta e Kolarov se ne va

12:59 Condividi Chiudi

Florenzi arriva tardi alla foto di gruppo della Roma prima della sfida contro la Fiorentina: Gerson si sposta e Kolarov se ne va spazientito.

Gira a meraviglia la Roma di Di Francesco, lanciata sia in Champions League che in campionato: i giallorossi sono però sicuramente più ordinati in campo che nelle foto di rito prima del fischio iniziale delle gare.

Poco prima della partita sul campo della Fiorentina, la tradizionale foto di gruppo giallorossa è stata infatti rovinata dai giocatori: prima Florenzi è arrivato tardi, poi Gerson ha deciso di cambiare posto per abbassarsi proprio accanto al numero 24 ed infine Kolarov se n'è andato proprio nel momento in cui il brasiliano ha preso posizione.

L'articolo prosegue qui sotto

La foto viene scattata dunque con 10 giocatori: Edin Dzeko, tra i più ordinati come sempre, alla fine ha allargato le braccia in segno di solidarietà nei confronti dei fotografi.