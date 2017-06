Roma formato Sassuolo: 4 profili per Di Francesco

Francesco Acerbi, Alfred Duncan, Lorenzo Pellegrini e Domenico Berardi: sono loro i possibili 4 seguaci di Eusebio Di Francesco alla Roma.

Il ritorno alla Roma di Eusebio Di Francesco, questa volta in veste di allenatore, è figlio di un'ottima gavetta svolta al Sassuolo. Soprattutto negli ultimi due anni il tecnico è riuscito ad emergere, mettendo in mostra un calcio propositivo e piuttosto fruttuoso. Sotto la sua guida, infatti, il 'Sasol' è riuscito a centrare una storica qualificazione ai preliminari di Europa League, cammino poi interrotto al termine della fase a gironi, grazie ad un inimmaginabile sesto posto conquistato nella scorsa edizione della Serie A.

Diversi i giocatori che sotto la sua gestione sono riusciti ad esplodere, tanto da entrare nel mirino dei club più importanti d'Italia. E chissà che qualcuno di questi non possa seguire proprio Di Francesco all'ombra del Colosseo. In particolare sono 4 i nomi che circolano con una certa insistenza dalle parti di Trigoria: Francesco Acerbi, Alfred Duncan, Lorenzo Pellegrini e Domenico Berardi.

FRANCESCO ACERBI

Quella di quest'anno ha rappresentato di fatto la consacrazione di Francesco Acerbi come tra i migliori centrali della Serie A. Al termine della stagione il difensore ha già reso nota la sua intenzione di lasciare Sassuolo per un'esperienza più importante. All'occorrenza può essere impiegato anche come terzino destro. Potrebbe rappresentare la giusta alternativa al partente Rudiger. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

ALFRED DUNCAN

E' stato tra i primi giocatori ad essere accostato alla Roma quando iniziava a circolare il nome di Di Francesco come sostituto di Luciano Spalletti. Di appena 24 anni ma con una grande esperienza alle spalle in Serie A, Duncan per qualità e caratteristiche completerebbe alla perfezione la linea mediana giallorossa, facendo dell'esplosività la sua arma migliore. Senza considerare che non si dovrebbe neanche più fare i conti con la concorrenza del Milan. In questo caso si viaggia sui 10-12 milioni di euro.

LORENZO PELLEGRINI

Al netto di clamorose sorprese, farà parte della rosa della Roma 2017/18. Centrocampista tuttofare con un innato senso del goal, è il profilo che più entusiasma la dirigenza capitolina. Non secondario il fatto che il suo destino è proprio nelle mani del club giallorosso, che deve solo esercitare il diritto di riacquisto per riportalo nella Capitale, oltre naturalmente al suo benestare. Affare da 10 milioni di euro.

DOMENICO BERARDI

Il suo nome è uscito a sorpresa nella conferenza stampa di Di Francesco, che lo ha elogiato pubblicamente pur precisando come non sia un obiettivo della Roma. Diciamo una forte suggestione. Anche perchè bisognerebbe battere una concorrenza spietata (Juventus ed Inter su tutti) e mettere sul piatto una cifra vicino ai 25-30 milioni di euro. Forse troppo per un attaccante di sicuro avvenire, ma che sta rimandando troppo spesso la definitiva consacrazione.