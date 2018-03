Roma, Di Francesco: "Totti e Batistuta nel mio dream team"

In un video pubblicato sui canali social della Roma, Di Francesco svela la sua squadra dei sogni: "4-3-3 con Giggs, Batistuta e Totti nel tridente".

In un video diffuso sui canali social del club, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha stilato la sua squadra dei sogni, schierata naturalmente a livello tattico con il 4-3-3, e motivato le sue scelte.

Fra i pali spazio al capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, "una sicurezza tra i pali. Grande personalità". Il ruolo di terzino destro va invece al brasiliano Cafu: "Forza devastante, grande personalità e grande capacità di attaccare e difendere allo stesso tempo".

A sinistra Paolo Maldini: "Non ho parole per lui: aveva una prestanza fisica e una capacità tattica che gli permettevano di fare sia il terzino che il centrale", ha spiegato di Francesco. A formare la coppia centrale difensiva ecco Alessandro Nesta e Aldair: "Alessandro era un iocatore imperioso, di grande potenza, grande forza e grande spessore. Tatticamente molto importante", "Pluto aveva la capacità di uscire dalla linea difensiva anche facendo un tunnel all’avversario. Un giocatore splendido sotto tutti i punti di vista".

Passando al terzetto di centrocampo, Di Francesco nel suo Dream team schiera Tommasi, Pirlo e Zidane. "Damiano era un giocatore di grande sacrificio, e in mezzo a giocatori di qualità ci vuole anche chi porta l’acqua. Andrea era un giocatore ideale per qualità e quantità. Sembrava non avesse quantità, ma aveva capacità di rimanere in partita facendo chilometri su chilometri, nonostante avesse due piedi raffinatissimi. Zizou era l'eleganza e la classe. Vi assicuro che giocarci contro non era mai facile".

Infine il tridente d'attacco, in cui l'allenatore pescarese ha schierato Giggs e Totti come esterni e Batistuta centravanti. "Ryan giocava a sinistra, - ha ricordato Di Francesco - ma nel mio modo di giocare preferisco un sinistro a destra. Aveva la capacità di mandare in porta i propri compagni, ma allo stesso tempo poteva anche andare a chiudere le azioni con un piedino fatato".

"Per quanto riguarda Francesco, anche se è un numero 10, lo schiero come esterno sinistro. - ha detto Di Francesco - Riusciva a vedere la giocata prima di tutti gli altri. Gli ho sempre detto che lui non aveva due occhi, ma quattro, con due dietro. La capacità sia di far gol, ma soprattutto di fare grandi assist".

"Come centravanti infine ho scelto Gabriel, che ci ha fatto vincere uno Scudetto. - ha concluso Di Francesco - Allo stesso tempo era capace di tirare con la stessa forza sia di testa che di piede. Aveva grande spessore. Magari c’erano giocatori raffinati in quel ruolo, ma lui era sempre determinante".