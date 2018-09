Roma, Di Francesco in bilico: spuntano Sousa, Blanc e Montella

La posizione di Eusebio Di Francesco non sembra essere più così solida: l'ultima volta che Pallotta disse di essere disgustato, Garcia fu esonerato.

Dalla semifinale di Champions League al ko contro un Bologna che, fino a quel momento, non aveva ancora realizzato un goal in campionato: in pochi avrebbero scommesso su tale periodo nero della Roma, incapace di vincere.

Dopo il pari deludente all'Olimpico col Chievo della scorsa settimana, è arrivata una sconfitta ancora più amara: se al 'Bernabeu' un passo falso può anche starci, non è ovviamente la stessa cosa perdere tanti punti contro squadre in piena lotta per non retrocedere.

Cinque punti in cinque gare, troppo pochi per poter pensare ad un futuro roseo che rischia di non avere Eusebio Di Francesco tra i suoi protagonisti. La sua posizione è diventata improvvisamente a rischio, tanto che le prossime tre sfide contro Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen saranno con ogni probabilità decisive.

Che la situazione sia seria lo dimostrano i nomi usciti per l'eventuale successione dell'ex allenatore del Sassuolo: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il sogno sarebbe Antonio Conte (ancora sotto contratto col Chelsea), ma sono tre le piste più probabili.

La prima porta in Cina dove allena Paulo Sousa, pronto eventualmente a rescindere col Tianjin Quanjian; più semplice sarebbe arrivare a Laurent Blanc e Vincenzo Montella, attualmente senza squadra dopo le rispettive esperienze.

La squadra è andata in ritiro punitivo per volere del presidente Pallotta che si è detto disgustato dopo il ko. L'ultima volta che si espresse in questi termini fu il 10 gennaio 2016, tre giorni prima dell'esonero di Rudi Garcia. Di Francesco è avvisato, il tempo per risollevarsi è sempre meno.