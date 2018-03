Roma, Di Francesco controcorrente: "Barcellona? Siamo contenti"

Eusebio Di Francesco parla in conferenza stampa e non dimostra paura: "Il Barcellona ha sorriso dopo il sorteggio? Anche noi, siamo contenti".

Archiviata la qualificazione ai quarti di Champions League dove affronterà il temibile Barcellona, la Roma è pronta a rituffarsi nel campionato dove dovrà blindare il terzo posto dagli attacchi di Lazio ed Inter, oltre a stare attenta alla rimonta del Milan.

I giallorossi saranno di scena sul campo del Crotone ed Eusebio Di Francesco in conferenza stampa ha aperto parlando della formazione di domani: "Non avrò a disposizione Perotti , ha un piccolo fastidio muscolare. Ci sarà invece Florenzi che ha recuperato da un problema fisico. El Shaarawy giocherà dall'inizio, sta bene e ha voglia di dimostrare tutto il suo valore, mi auguro che questa sia la partita che lo possa fare tornare al goal. Gonalons giocherà dal primo minuto, è pronto dopo una serie di allenamenti fatta con costanza".

Poi l'allenatore della Roma parla anche della sfida contro il Barcellona: " Abbiamo accolto il sorteggio contro i catalani con sorriso. Siamo ai quarti di finale di Champions, ce la giocheremo con tanta felicità e abbiamo voglia di andare a giocare contro una delle squadre più forti del mondo e contro il giocatore più forte del mondo".

Di Francesco traccia anche un bilancio della stagione fino ad ora: "Juventus e Napoli hanno fatto meglio rispetto a noi, l'ho detto sempre, ma quello che dispiace è il distacco che doveva essere minore. Tanti vorrebbero essere però al posto nostro e giocarsi i quarti di Champions League, questo ci rende orgogliosi. Ma al Barcellona ci penseremo dopo, al momento la cosa fondamentale è consolidare il nostro terzo posto".

Infine ecco anche un quadro tecnico sul Crotone: "Una partita da affrontare con le molle, senza dubbio. Hanno giocato un partitone contro un avversario come la Sampdoria. Hanno qualità che non è facile ritrovare in altre formazioni che lottano per la salvezza. Non sarà facile".