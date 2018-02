Roma, Di Francesco annuncia il turnover: "Ci saranno rotazioni"

12:13 Condividi Chiudi

Eusebio Di Francesco alla vigilia di Udinese-Roma: "Ci sarà qualche rotazione. Oddo è un tecnico destinato ad un grande futuro".

Le due vittorie consecutive contro Verona e Benevento hanno rilanciato le ambizioni di Champions League della Roma, ora al quarto posto ad una lunghezza dall'Inter e con una di vantaggio sui rivali cittadini della Lazio.

I giallorossi saranno di scena sul campo dell'Udinese nel prossimo turno, impegno che Eusebio Di Francesco non vuole assolutamente sottovalutare: "Rispetto alla gestione di Del Neri ha concretizzato di più, merito di un allenatore giovane e bravo come Oddo che avrà un grande futuro. Turnover? Ci sarà qualche rotazione sì, ho dato spazio a chi meritava di più. Dobbiamo tornare ad essere quelli di un tempo".

De Rossi possibile novità dopo i recenti problemi fisici: "Quando si rientra non è mai semplice giocare tre partite di fila, magari due sì: questa è un'eventualità che può starci".

Le frasi di Monchi e Strootman non hanno demoralizzato Di Francesco: "Il direttore sportivo ha comunque detto che si sta lavorando per raggiungere qualcosa di importante, spero di vincere il prima possibile. Voglio che i miei giocatori non si preoccupino troppo di cose che non ci riguardano direttamente e che pensino soltanto al campo concentrandosi sugli obiettivi. Meglio non perdersi in inutili chiacchiere".

Per vedere all'opera Jonathan Silva servirà ancora del tempo: "Credo che rientrerà in gruppo a partire da domenica. Juan Jesus dovrebbe essere della partita, non so se nelle vesti di centrale o terzino. Schick? Sono contento per come l'ho visto in allenamento, da qui a pensare che giochi che ne passa però".

L'articolo prosegue qui sotto

Di Francesco chiede ai suoi più concretezza: "Spesso cerchiamo di ottenere buoni risultati attraverso il bel gioco, ma sappiamo che non sempre si possono fare entrambe le cose. Voglio maggiore continuità, i punti fatti contro Verona e Benevento dovevamo conquistarli per forza".

Il distacco da Napoli e Juventus è davvero ampio: "Mi aspettavo che ci fosse ma non di questa entità. Non credo che c'entri la Champions League, lì siamo ancora in corsa e vogliamo giocarcela fino alla fine. A volte vorrei vedere un po' di ottimismo in più".

Nessuna possibilità di vedere Gerson e Pellegrini mediani: "E' un discorso tattico, hanno hanno l'età e soprattutto le caratteristiche per giocare insieme in questo momento".