Roma-Chievo, 200 presenze in giallorosso per Nainggolan

11:23 Condividi Chiudi

Lotta per la Champions più che mai viva in casa Roma, i giallorossi ospitano un Chievo ancora in piena lotta per la salvezza.

La Roma deve rialzare la testa dopo il ko di Champions: i giallorossi di Di Francesco vogliono blindare il terzo posto e se possibile staccare le concorrenti Lazio e Inter, ma all'Olimpico arriva un Chievo bisognoso di punti salvezza.

Una partita speciale per Radja Nainggolan, che se verrà confermato nell'undici titolare toccherà quota 200 presenze in maglia giallorossa. 152 in Serie A, 9 in Coppa Italia, 13 in Europa League e 25 in Champions League per il centrocampista belga, che ha fatto il suo esordio nella Lupa il 9 gennaio 2014.

Di Francesco potrebbe dare ancora fiducia a Schick, che ha trovato il suo primo goal con la Roma nell'ultima giornata di campionato: il ceco affiancherà Dzeko ed El Shaarawy nel tridente. A centrocampo De Rossi in ballottaggio con Gonalons per una maglia da titolare, dentro anche Pellegrini. Torna la difesa a quattro per i giallorossi: Bruno Peres prende posto sulla destra, torna la coppia Manolas-Fazio al centro. Kolarov regolarmente in campo a sinistra.

In casa Chievo l'uomo più in forma è Stepinski, che ha archiviato tre goal e un assist nelle ultime sette partite: il polacco affianca Inglese in avanti.

Dubbio difesa a tre per Maran: in quel caso Radovanovic sarebbe arretrato al centro della retroguardia. Altrimenti Tomovic in vantaggio su Dainelli per una maglia accanto a Bani. Castro in ballottaggio con Depaoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Castro, N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini; Stepinski, Inglese.