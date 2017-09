Roma-Atletico è anche Dzeko contro Griezmann: bomber da Champions

Edin Dzeko punta a superare per la prima volta in carriera gli ottavi, Griezmann è il miglior cannoniere dell'Atletico nella storia della Champions.

Così uguali, così diversi. Non c'è dubbio che molto di Roma-Atletico Madrid passi dai piedi di Edin Dzeko e Antoine Griezmann, terminali offensivi delle due squadre ma non solo.

Il bosniaco infatti, dopo una prima stagione da dimenticare, l'anno scorso è stato rilanciato da Spalletti tanto da realizzare qualcosa come 29 goal solo in campionato e laurearsi capocannoniere. Numeri da vero bomber che Dzeko non raggiungeva dai tempi del Wolfsburg.

Ora però il numero 9 giallorosso dovrà confermarsi in Champions League dove, finora, le cose per lui non sono andate altrettanto bene se si pensa come non sia mai riuscito a superare gli ottavi di finale. Obiettivo che comunque sarebbe già un successo per una Roma inserita nel girone di Atletico Madrid e Chelsea.

Atletico che ovviamente punta forte su Griezmann, lui sì bomber già riconosciuto anche a livello europeo dato che il francese con 15 goal è il miglior cannoniere dell'Atletico Madrid nella storia della Champions League.

Meno fisico, ma più tecnico e veloce di Dzeko, Griezmann è diventato prima punta nel corso degli anni grazie al grande lavoro di Simeone e sogna di arrivare a giocarsi una finale di Champions per la seconda volta dopo la sconfitta contro il Real nel 2016 con tanto di rigore fallito.

Sulla sua strada, e su quella dell'Atletico, ci sarà però la Roma di Dzeko. I riflettori dell'Olimpico stanno per accendersi: la sfida tra il vero 9 e l'ex funambolo diventato bomber è lanciata.