Rodrigo Bentancur: il talento NxGn diventerà il Pogba uruguagio?

Il centrocampista della Juventus sta crescendo, in attesa dell'esplosione: questa potrebbe arrivare al Mondiale russo.

L'Uruguay non ha potuto puntare su molti giocatori centrali centrali eleganti e aggraziati durante la loro rinascita nell'ultimo decennio. Ma in Rodrigo Bentancur, un giocatore che ha avuto paragoni con giocatori del calibro di Paul Pogba: sembra esserci qualcosa di nuovo.



Bentancur ha iniziato la sua carriera con i giganti argentini del Boca Juniors, debuttando per la squadra di Guillermo Barros Schelotto nell'aprile 2015. La Bombonera non ha tardato a farsi conquistare dal giovane talento, estremamente maturo per la sua età.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. La Juventus, uno dei superclub più efficienti nel mercato dei trasferimenti, ha messo le mani su Bentancur come parte dell'accordo che ha visto Carlos Tevez tornare nel suo paese natale nell'estate 2015.



I bianconeri, dunque, hanno ritenuto opportuno esercitare la loro opzione per portare Bentancur a Torino nell'aprile 2017. Ha concluso il suo tempo con Boca con un altro titolo della Primera Division prima di unirsi agli uomini di Massimiliano Allegri in estate.



Ventisei gare con la Juventus, di cui nove dall'inizio: alto, forte fisicamente, ma più che a suo agio con la palla ai suoi piedi, Bentancur ha ottenuto una percentuale di completamento di passaggio del 91% nelle sue cinque gare in Champions League per la squadra di Allegri. Inoltre è riuscito a vincere otto duelli a partita in Serie A, più di ogni altro giocatore della Juventus.



Il picco della sua prima stagione nella più importante competizione europea per club si è visto contro i campioni greci di Olympiakos; Bentancur ha messo in scena quattro intercettazioni, quattro giochi, tre placcaggi e una precisione di passaggio del 93%.

L'Uruguay spera che il suo prezioso gioiello raggiungerà un livello simile in Russia, visto che la squadra di Tabarez cerca di migliorare la sua prestazione un po' piatta fatta regsitrare nella Coppa del Mondo in Brasile quattro anni fa.



Il loro gruppo non sembra essere il più difficile per qualificarsi: l'abilità di Bentancur sarà essenziale contro squadre come la Russia e l'Arabia Saudita, che presumibilmente cercheranno di contenere piuttosto che attaccare.



La responsabilità di essere il quarterback del suo paese nella sua prima Coppa del Mondo nonostante abbia giocato solo una manciata di gare per gli uomini di Tabarez potrebbe essere comunque troppo per il 21enne.



Ma per un talento precoce come Bentancur, potrebbe non esserci uno stadio migliore per giustificare l'attenzione che lo ha circondato da quando è sceso in campo per la prima volta col Boca Juniors.

