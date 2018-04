Ritorno in Nazionale? Ibrahimovic: "Ora voglio solo giocare"

Zlatan Ibrahimovic commenta le voci che lo vorrebbero vicino ad un ritorno in Nazionale: “Non siamo ancora arrivati a quel passo”.

Quello di Zlatan Ibrahimovic nel calcio americano è stato un impatto devastante. Entrato al 71’ della sfida che ha visto impegnate i suoi Los Angeles Galaxy ed il Los Angeles FC, ha segnato una doppietta che ha consentito alla sua squadra di imporsi clamorosamente per 4-3 dopo essere stata sotto 0-3.

Ibrahimovic, intervistato ai microfoni di ESPN FC, ha parlato delle sue condizioni fisiche, ma anche del rapporto con Josè Mourinho: “A lui piace vincere ed ha vinto ovunque è andato. Con lui mi sono sentito a mio agio, mi ha dato molte responsabilità. Mi disse che l’unico problema che aveva con me era quello di riuscirmi a far riposare. Lo United sta facendo bene, può ancora portare a casa un trofeo e speriamo che ce la faccia”.

Il campione svedese è riuscito a lasciare il suo segno anche a Manchester: “La scorsa stagione abbiamo vinto tre trofei. E’ stata un’annata di grande successo, se si pensa che l’allenatore era nuovo e che la squadra era nuova. Lo United è un top team e deve continuare a vincere, è obbligatorio visto lo status del club”.

Ora che l’infortunio al ginocchio è alle spalle e che può contare su un maggior minutaggio in campo, sono in molti a chiedersi se Ibrahimovic ci sarà ai prossimi Mondiali: “Ad oggi voglio solo giocare al calcio. L’altro giorno ho giocato 20’, mi sono allenato. Adesso voglio stabilità, voglio sentirmi bene, fare ciò che mi riesce meglio e sentirmi libero di giocare. Pensare alla Nazionale è un passo successivo, per ora non ci siamo ancora arrivati”.

La Svezia si è qualificata a Russia 2018 superando l’Italia ai playoff: “Sono stato super felice. Tutti vogliono vedere la squadra del proprio Paese giocare nel torneo più importante e il torneo più importante è il Campionato del Mondo. Per me è sempre stato così ed ora voglio che la Nazionale vada sempre meglio”.