Ritorno in Italia per Balotelli? Raiola: "Ci sono offerte"

L'agente di Mario Balotelli, Mino Raiola, apre ad un ritorno di Super Mario in Italia. Su Ibrahimovic intanto svela: "Non so se resta allo United".

Reduce da annate estremamente deludenti, Mario Balotelli ha ritrovato in Francia lo smalto di un tempo. L’ex attaccante di Inter e Milan infatti, ha disputato un eccellente campionato con il Nizza, realizzando qualcosa come 15 reti in 23 partite.

Normale quindi che Super Mario sia tornato a far gola a molti e, a fare il punto sulla sua situazione, ci ha pensato Mino Raiola ai microfoni di Sky: “L’esperienza in Ligue 1 è stata molto positiva, adesso per lui si sono aperte possibilità sia in Italia che all’estero. Vedremo cosa preferisce”.

Balotelli potrebbe quindi presto tornare ad essere un protagonista della Serie A: “Ha già ricevuto delle proposte ma io non voglio dire altro. Adesso è presto per parlarne”.

Raiola ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, fenomeno che ha disputato una grande stagione al Manchester United ma che recentemente ha riportato un gravissimo infortunio ad un ginocchio: “Vedremo, piace a diversi club, non so se resterà a Manchester. Di sicuro giocherà ancora uno o forse due anni, prima però parleremo con la società per decidere cosa fare in futuro. Ha tante offerte, resterà comunque in Europa”.