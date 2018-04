Rio Ferdinand contro Di Francesco: "Roma ridicola"

Duro attacco di Rio Ferdinand nei confronti di Eusebio Di Francesco: "Tattiche scolastiche, si è consegnato al Liverpool. Ha abbandonato la squadra".

La brutta sconfitta subita dalla Roma contro il Liverpool ha un unico colpevole secondo Rio Ferdinand, e si tratta di Eusebio Di Francesco.

L'ex difensore dello United ha criticato aspramente il tecnico giallorosso per come ha preparato la partita contro i Reds.

"Credo sia ridicolo il modo in cui la Roma si è presentata ad Anfield Road - ha sentenziato ai microfoni di 'BT Sports' - come è stata schierata? Sembravano tattiche scolastiche.

Forse - ha aggiunto - Di Francesco non ha avuto tempo di vedere le partite del Liverpool di questa stagione, come portano il pressing e verticalizzano. Non c’è mai stata pressione sulla palla da parte dei giocatori della Roma, i difensori sono lenti e hanno sofferto sempre".

Per Ferdinand è stato un autentico suicidio: "Di Francesco si è consegnato al Liverpool, si è messo completamente nelle loro mani. Poche volte capita di addossare tutte le colpe a un allenatore per una prestazione insufficiente di una squadra. Ha letteralmente abbandonato i suoi giocatori per come li ha schierati”.