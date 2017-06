Rinnovo Donnarumma-Milan, tifosi pronti al 'perdono': "#Gigioripensaci!"

08:57 Condividi Chiudi

Dopo lo strappo tra il Milan, Donnarumma e Raiola, i tifosi rossoneri sperano che il portiere possa tornare indietro. #Gigioripensaci è l'hashtag.

Negli ultimi giorni c'è un argomento che monopolizza completamente le discussioni di calcio tra i tifosi e gli appassionati, sia nei bar che sui social network: il 'caso' Donnarumma. La vicenda è ormai nota a tutti ma, secondo le ultime indiscrezioni che vi abbiamo raccontato, c'è uno spiraglio per ricucire la storia tra il giovane portiere ed il Milan.

Tanto che sui social network, soprattutto Twitter ed Instagram, sono subito scattati due hashtag dei tifosi per far circolare questa voce: #Gigioripensaci e #Gigioresta.

A dir la verità la tifoseria del Milan è nettamente spaccata a riguardo: una parte ha ormai voltato le spalle a Donnarumma, ferita dalla decisione di non rinnovare; l'altra è invece pronta a perdonare il ragazzo, convinta che l'architetto dietro tutta la vicenda sia Mino Raiola.

L'articolo prosegue qui sotto

Impossibile sapere adesso con certezza come finirà questa intricata storia di calciomercato, e non solo. Sicuramente qualche passo avanti significativo si vedrà solo dopo l'Europeo Under 21, dove Donnarumma è attualmente impegnato con la Nazionale italiana.