Rigoristi Torino: Mihajlovic conferma Belotti, Iago Falque e Baselli le alternative

Mihajlovic conferma Andrea Belotti come rigorista del Torino per la nuova stagione: le alternative al 'Gallo' sono Iago Falque e Baselli.

La nuova stagione è alle porte e i molti fantacalcisti sparsi in tutta Italia attendono nuove indicazioni in vista della fatidica asta. Un primo importante indizio lo fornisce Sinisa Mihajlovic, che in allenamento ha deciso la lista dei rigoristi per il Torino.

Come riportato da 'Tuttosport', l'allenatore granata ha effettuato numerose prove sul fondamentale dagli undici metri dopo i numerosi errori della passata stagione. Il leader dei rigori sarà Andrea Belotti, che in allenamento li ha realizzati tutti e si è poi ripetuto nell'amichevole contro il Renate.

Al secondo posto Iago Falque e Baselli con un errore a testa: saranno proprio loro le due alternative al Gallo per i tiri dagli undici metri. Tre nomi da segnare nelle liste degli appassionati di Fantacalcio.

Lo stesso Mihajlovic si è poi divertito in una sfida con lo stesso Belotti: decisivo l'errore finale del tecnico serbo, neutralizzato dal portiere Ichazo. Sinisa si è poi rifatto risultando l'unico a centrare da trenta metri la piscina, una piccola vasca defaticante: evidentemente il sinistro è rimasto quello di un tempo.