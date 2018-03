Ricordate lo strano busto di Cristiano Ronaldo? E' stato rifatto

09:48 Condividi Chiudi

Dopo un anno l'artista Santos ha accolto la sfida di rifare il contestato busto di Cristiano Ronaldo: "Ora nulla può buttarci giù".

Ricordate il bizzarro busto di Cristiano Ronaldo? Quello creato per l'aeroporto di Madeira che porta il nome dello stesso fuoriclasse lusitano? Beh, dopo le tante critiche piovute addosso allo scultore Emmanuel Santos, il volto del Pallone d'Oro è stato rifatto: stavolta con una rese finale decisamente più somigliante.

'Bleacher Report' è andato a trovare Santos, che ha confessato di non aver preso benissimo le mille critiche social nei confronti della sua composizione: dopo l'entusiasmo dell'inaugurazione, l'artista aveva addirittura ricevuto commenti assurdi sulla propria morte.

"I problemi sono iniziati intorno alle 3 del pomeriggio" ha confessato Santos. "Mia sorella mi ha chiamato per dirmi: «Ehi, hai visto cosa scrivono su Internet? Ci sono tantissime persone che dicono cose cattive sul busto. Alcuni commenti arrivano addirittura a dire che dovresti ucciderti".

Santos si è poi giustificato riguardo al busto col sorriso: "Quando Ronaldo è felice ha quel sorriso spontaneo e non uniforme .Quindi se non sono riuscito a riprodurlo uguale al 100% le persone devono capire che l'arte è un modo per esprimere se stessi. Non è una scienza esatta. Mi è piaciuto il risultato ed ero molto orgoglioso di quanto fatto. Se dovessi rifarlo farei tutto esattamente allo stesso modo".

L'articolo prosegue qui sotto

In ogni modo Santos ha raccolto la sfida di rifare il busto: "Per mostrare alla gente che non sono quello che i media mi hanno fatto sembrare. Certo, c'è paura della reazione del pubblico, ma dopo quanto successo un anno fa nulla può buttarci giù".

L'artista portoghese aveva inoltre creato il busto di Gareth Bale, compagno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: quest'ultimo è stato mostrato all'aeroporto di Cardiff in vista della finale della Champions 2017 tra Blancos e Juventus. Vinta dai due uomini scolpiti.