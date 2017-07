Ricardo Rodriguez stregato dal Milan, l'agente: "Potrebbe restare a vita"

21:16 Condividi Chiudi

L'agente di Ricardo Rodriguez spiega a 'Radio CRC': "Uno come lui, che ha trascorso 5 anni a Wolfsburg, potrebbe restare tutta la vita a Milano".

Alla prima gara ufficiale della stagione ha trovato subito il goal decisivo. Esordio da ricordare con la maglia del Milan per Ricardo Rodriguez, match winner contro il Craiova nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League.

Lo svizzero è stato tra i migliori in campo, soprattutto in fase offensiva (che è il suo forte). "Uno come Ricardo, che ha trascorso 5 anni a Wolfsburg, potrebbe restare tutta la vita a Milano", ha spiegato l'agente del numero 68, Gianluca Di Domenico, ai microfoni di 'Radio CRC'.

Rodriguez, ha confermato il procuratore, "si trova molto bene, la società lo ha voluto con forza e lui è felicissimo per questo. Quello del Milan è un gruppo molto unito e questo è importante chi è nuovo nell'ambiente del calcio italiano".

Un calcio che, secondo Di Domenico, si sta rilanciando, come dimostrato dalla faraonica campagna-acquisti condotta proprio dal club rossonero: "E' un movimento che è migliorato tantissimo. Se si vuole giocare per soldi si va in Cina, in Italia mancano solo le infrastrutture e spero che l'UEFA aiuti le società".

Rodriguez, classe 1992, è arrivato al Milan dopo cinque stagioni e mezza vissute in Germania con la maglia del Wolfsburg. In precedenza aveva militato in patria nello Zurigo. Quella in Serie A sarà per lui la classica occasione per consacrarsi come tra i migliori esterni sinistri del panorama europeo.