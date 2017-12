Renato Portaluppi ribadisce: "Io meglio di Cristiano Ronaldo? Resto della mia idea"

Il tecnico del Gremio, Renato Portaluppi, parla alla vigilia della finale del Mondiale per Club: “Il Real Madrid è favorito”.

E’ una vigilia di straordinaria importanza quella che si sta vivendo in casa Gremio. La compagine brasiliana infatti, sabato sfiderà il Real Madrid nella finalissima del Mondiale per Club.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione del torneo va certamente menzionato Renato Portaluppi. Il tecnico dell’'Imortal Tricolor' infatti, nei giorni scorsi si è guadagnato l’attenzione di tutti gli appassionati del mondo, con un’affermazione che ha fatto molto discutere: “Sono stato un giocatore migliore di CR7, non ho dubbi. Io ero più tecnico e completo”.

Portaluppi, che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia della Roma, a poche ore dalla sfida con il Real è tornato sull’argomento: “E’ molto facile per voi che non mi avete visto giocare tessere le lodi solo di Cristiano Ronaldo, però per stabilire chi realmente è stato il migliore tra noi due si dovrebbe chiedere un parere anche a chi mi ha visto in campo. Ognuno ha la propria opinione, io resto della mia”.

Il tecnico brasiliano ha anche elogiato Cristiano Ronaldo: “E’ uno dei migliori al mondo, parliamo di un grande campione. Lui punta sempre a superare i propri record e per questo lo ammiro”.

Più complicato fare un paragone tra Renato e Zidane: “Non si possono fare dei confronti, giocavamo in ruoli diversi. Ho visto Zidane giocare ed era molto forte ed oggi è un grande allenatore. Ammiro il suo stile che è diverso dal mio. Lui è sempre molto calmo, piacerebbe anche a me essere così”.

Il tecnico del Gremio ha parlato anche della finale del Mondiale per Club: “E’ normale che il Real Madrid sia favorito, tutti conosciamo la sua qualità ed il suo potenziale, ma non siamo venuti fin qui per fare una passeggiata. La mia squadra è pronta a giocarsela con tutti”.