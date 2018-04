Rami e Ocampos: scaricati dal Milan, protagonisti al Marsiglia

Il Milan ha deciso di non puntare su di loro, ma oggi Rami e Ocampos sono due dei perni del Marsiglia che viaggia verso la finale di Europa League.

Il Marsiglia che viaggia spedito verso la finale di Europa League ha anche due ex 'italiani' come protagonisti. Anzi, per la precisione due ex milanisti: Adil Rami e Lucas Ocampos.

Entrambi non hanno avuto fortuna al Milan, finendo per essere scaricati dopo numerose critiche e panchine. Al Marsiglia, però, hanno trovato la loro dimensione, anche a livello europeo.

Rami, a dire il vero, non aveva iniziato malissimo al Milan. Arrivato nel gennaio 2014 dal Valencia, divenne subito titolare (segnando anche tre goal contro Torino, Sampdoria e Parma) e venne riscattato dai rossoneri al termine della stagione.

L'anno successivo, tuttavia, le cose cambiarono: Rami iniziò a vedere il campo sempre meno e da dicembre in poi, complice anche una serie di infortuni, giocò appena cinque partite da titolare.

"Io ero al Milan, ma il signor Inzaghi non mi faceva giocare", disse dopo aver alzato al cielo l'Europa League con il Siviglia. che lo acquistò dal Milan nell'estate del 2015 per 3,5 milioni di euro.

Fu invece un autentico buco nell'acqua Lucas Ocampos, arrivato al Milan nel gennaio 2017 dopo una prima parte di stagione col Genoa. In 6 mesi in rossonero giocò appena 12 partite (per lo più spezzoni) senza segnare nemmeno un goal.

Tornato al Marsiglia, si è completamente rilanciato sotto la guida di Garcia, mettendo a segno 16 reti in 46 presenze stagionali. La differenza l'ha fatta soprattutto nei quarti di Europa League contro il Bilbao, segnando una doppietta all'andata e un goal al ritorno.

A 23 anni ha ancora parecchi margini di miglioramento e ha dimostrato al Milan che forse poteva essere aspettato. Il talento non gli è mai mancato, gli serviva soltanto la fiducia e la giusta tranquillità per rendere al massimo.

La stessa che serviva a Rami, praticamente sempre in campo in questa stagione. Tra campionato ed Europa League ha saltato appena tre partite per infortunio, il resto le ha giocate tutte da titolare.

Ieri, contro il Salisburgo, erano entrambi in campo dal primo minuto ed hanno guidato l'OM a una vittoria per 2-0 che vale mezza finale di Europa League.