Radu e Immobile, maglie al tifoso malato: striscione dello Steaua

Il bel gesto di Stefan Radu e Ciro Immobile non è passato inosservato a Bucarest, dove la Lazio sfida lo Steaua nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I due giocatori sono stati ringraziati con uno striscione esposto dalla curva di casa.

I due biancocelesti hanno regalato le loro maglie ad un tifoso gravemente malato ed il popolo rumeno ha voluto sottolineare questo gesto con un grande striscione esposto durante la partita: "Grazie Radu e Immobile".

Steaua's ultras thanking Radu and Immobile for having donated their shirts to help a fan who's very ill. #FCSBLazio pic.twitter.com/ioM7bpnsEv — Emanuel Roşu (@Emishor) 15 febbraio 2018