Quando il Real Madrid era vicino a Coutinho: poi scelse... Alipio

20:54 Condividi Chiudi

Nel 2008 il Real Madrid si era fiondato sul giovanissimo Coutinho, ma il presidente Calderon puntò su Alipio. Che oggi gioca in Brasile nel Vila Nova.

Philippe Coutinho e il Barcellona: un feeling antico, che la scorsa estate è rimasto al livello di un flirt ma che ora potrebbe davvero trasformarsi in un matrimonio. Eppure c'è stato un momento in cui il campione del Liverpool poteva arrivare in Spagna, sì, ma per giocare con il Real Madrid.

Accadeva 10 anni fa, nel 2008, quando Coutinho scorrazzava nel vivaio del Vasco da Gama. Il Real ne notò le prodezze giovanili, lo avvicinò e accennò alla possibilità di portarlo a Madrid. Ma poi non se ne fece nulla, perché, come ricorda 'Marca', le merengues optarono alla fine per tale... Alipio. Oggi uno sconosciuto totale.

Brasiliano come Coutinho, sedicenne come l'ex interista, all'epoca Alipio vestiva la maglia dei portoghesi del Rio Ave. Il Real scelse lui al posto di Coutinho, ma la decisione si rivelò clamorosamente sbagliata: oggi Alipio gioca in patria nel modesto Vila Nova, dopo aver mancato anche la chance offertagli dal Benfica.

Appena due le presenze di Alipio nel Real Madrid C, altrettante nel Real Madrid B. Poi il Benfica, come detto (zero presenze), quindi discutibili esperienze in giro per il mondo tra Cipro (Omonia Nicosia, foto) ed Emirati Arabi. Un cammino opposto a quello di Coutinho, punto fermo del Liverpool e della nazionale brasiliana.

Miguel Angel Portugal, direttore sportivo dell'epoca del Real Madrid, si è sempre difeso: "Ero a Rio de Janeiro per vedere giocare Coutinho, e al mio ritorno scoprii che il presidente Calderon aveva preso Alipio al suo posto. Incredibile ma vero". E se l'ex nerazzurro si trasferirà davvero al Barcellona, la beffa sarà doppia.