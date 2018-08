Quando esordirà Higuain con il Milan? Come vederlo in tv e streaming?

Higuain si trasferisce al Milan: i tifosi rossoneri sono in visibilio, pronti a vedere il Pipita all'opera nella nuova stagione.

Gonzalo Higuain ha lasciato la Juventus unendosi al suo terzo club italiano, ovvero il Milan: il grande colpo dell'estate rossonera si è unito ai compagni che non sono partiti per l'International Champions Cup ed esordirà con la sua nuova maglia nei prossimi giorni.

QUANDO ESORDIRÀ HIGUAIN CON IL MILAN?

Il Milan concluderà la sua tourneé statunitense il 5 agosto: da lì la squadra di Gattuso tornerà in Italia, per poi partire alla volta di Madrid l'11. Qui affronterà il Real per il Trofeo Bernabeu: Higuain potrebbe partire titolare.

Il primo match ufficiale di Higuain con la maglia del Milan sarà il 19 agosto: domenica, ore 20:30, i rossoneri affronteranno il Genoa nella prima giornata della Serie A 2018/2019.

DOVE VEDERE L'ESORDIO DI HIGUAIN IN TV E STREAMING

Il primo match di Higuain in rossonero, qual ora dovesse scendere in campo nell'amichevole contro il suo ex Real Madrid, sarà trasmesso dai canali social dei Blancos: su Youtube, Facebook e Twitter.

Higuain giocherà contro la Lazio in una gara esclusiva Sky (canale ancora da annunciare): la sfida del Milan contro il Genoa sarà trasmessa anche in streaming attraverso Sky Go grazie a tablet, smartphone e pc.