PSV-Inter, le pagelle: Skriniar è un muro, Nainggolan super

Nell'Inter ottima la prova dei due centrali e di Handanovic, male Brozovic. Icardi segna a lotta. Nel PSV delude De Jong, malissimo il portiere.

PSV

ZOET 4,5

DUMFRIES 6,5

SCHWAAB 5

VIERGEVER 5,5

ANGELINO 5,5

ROSARIO 6,5

HENDRIX 6

BERGWIJN 6,5

PEREIRO 6,5 (75' MALEN 7)

LOZANO 6,5

DE JONG 5

INTER

HANDANOVIC 7: Non è molto impegnato ma l'intervento su Malen nel finale vale un voto altissimo.

D'AMBROSIO 6,5: Spinge con continuità e da un suo lancio arriva il goal vittoria di Icardi.

SKRINIAR 7: Partita sontuosa del difensore slovacco, dalle sue parti non si passa.

DE VRIJ 6,5: Così come il compagno di reparto è quasi perfetto.

ASAMOAH 6: Alterna cosa molto buone ad altre decisamente meno. Rischia troppo con un paio di disimpegni.

VECINO 6,5: E' l'uomo che tiene in piedi il centrocampo dell'Inter. Sempre reattivo e presente anche in area avversaria.

BROZOVIC 5: Serata no per il croato che non riesce a fare girare la manovra nerazzurra.

POLITANO 6,5: Inizia con il freno a mano tirato ma cresce alla distanza e nel secondo tempo non lo tengono mai. (90' CANDREVA: SV)

NAINGGOLAN 7: Come sempre è uno dei migliori. Sfiora il goal un paio di volte prima di trovare il meritato pareggio. (86' BORJA VALERO: SV)

PERISIC 6: Parte forte ma si spegne decisamente troppo presto.

ICARDI 7: Segna il goal della vittoria e nel finale aiuta anche in fase difensiva. Mezzo voto in meno per un paio di colpi di testa non troppo precisi.