PSV-Inter amarcord: è la partita di Ronaldo

Prima l'approdo in Europa al PSV, poi la consacrazione all'Inter: la sfida di Champions tra olandesi e nerazzurri riporta alla mente il 'Fenomeno'.

Quando il diciassettenne Ronaldo Luís Nazário de Lima lasciò il Brasile, casa sua e il Cruzeiro per arrivare in Europa, non si trasferì immediatamente una big, nonostante le molte richieste. Seguì il consiglio di un altro brasiliano, Romário, che come primo passo tra il Sudamerica e l’Europa aveva scelto il PSV Eindhoven e un calcio, quello olandese, che meglio si prestava all’ambientamento in un mondo totalmente diverso.

La prima esperienza europea di Ronaldo fu quindi al PSV. Ci rimase solo due anni, al contrario del connazionale che passò cinque anni in Eredivisie con i ‘Boeren’. Poi il breve passaggio al Barcellona, un solo anno ovviamente da protagonista assoluto, prima di firmare per l’Inter e affermarsi come uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.

Domani sera al Phillips Stadium di Eindhoven due delle tre squadre più importanti nella carriera del ‘Fenômeno’ si sfideranno in Champions League. PSV e Inter daranno vita a un match che come volto principale ha un giocatore che in campo non ci sarà.

Perché è difficile parlare di PSV Eindhoven e Inter senza ricordare il nome di Ronaldo, uno che in entrambe le squadre ha lasciato ricordi indelebili. In Olanda il brasiliano ha realizzato 51 goal in 54 partite. Con l’Inter ha segnato 59 goal in 98 presenze, in un’esperienza sfortunata ed eccessivamente condizionata dagli infortuni e condita anche dal Pallone d’Oro del 1997 mostrato a San Siro.

Quella di domani sera è senza dubbio la sua partita, del ragazzo brasiliano arrivato a Eindhoven tra tante difficoltà, in un mondo totalmente diverso. Diventato grandissimo a Milano e consacrato poi anche a Madrid con il Real. Non è mai tornato da ex a Eindhoven fino al ritiro, mentre in un’occasione ha affrontato l’Inter, ma con la maglia del Milan, segnando in un derby.

Nonostante quella rete e quel tradimento, che non venne preso bene dai tifosi dell’Inter, i nerazzurri sono rimasti nel cuore di Ronaldo. Così come ci è rimasto il PSV. E a chi si chiede per chi tiferà in quella che sarà la sua partita, il Fenômeno ha risposto in prima persona su Twitter.