PSG, Buffon protagonista: "Sto meglio di quando avevo 35 anni"

Lasciata la Juventus, Gigi Buffon è diventato subito uno dei punti di forza del PSG: "Credo che alla mia età sia tutta una questione di motivazioni".

Quarant'anni e non sentirli. Gianluigi Buffon, dopo aver lasciato la Juventus, è ora uno dei punti di forza del PSG, e ha già mostrato anche in Ligue 1 quelle che sono le qualità che lo hanno reso per tanti anni uno dei migliori portieri al mondo.

Intervistato da 'France Football', che gli dedica la sua copertina, l'ex capitano bianconero ha rivelato di essere in grande condizione fisica. "Sto meglio rispetto a quando avevo 35 anni, - ha affermato - sembra impossibile ma io sento di stare meglio rispetto a cinque o sei anni fa. Magari questo è possibile perché ho cambiato metodo di lavoro, ma credo che alla mia età sia tutta una questione di motivazioni".

Nel PSG Buffon è chiamato a vincere la concorrenza di Areola e Trapp, ma non ne fa un problema. "In squadra mi trovo bene, - ha assicurato - ho un ottimo rapporto con i miei colleghi. In un gruppo è importante avere rispetto e stima l'uno per l'altro. Il PSG giocherà circa 60 partite in stagione, è logico avere tre portieri importanti e non un solo titolare".

Le difficoltà dell'ambientamento in una realtà diversa dalla Serie A sembrano dunque già superate: "Dopo quarant'anni in Italia, non è mai facile cambiare la propria vita. Non avevo idea di come gli altri calciatori mi avrebbero accolto, ero anche un po' preoccupato per questo. - ha ammesso Buffon - A volte finiamo per costruirci una zona di comfort e, per paura o per pigrizia, ci rifiutiamo di andarcene perché la novità è sempre spaventosa. Eppure, io sono l'esatto opposto. Mi piace mettermi in gioco, sono una bestia da competizione, mi piace progredire, affrontare le difficoltà e provare a superarle".

La stagione è iniziata nel migliore dei modi per la squadra di Emery: prima la Supercoppa di Francia conquistata contro il Monaco, quindi 3 vittorie di fila in Ligue 1 e la vetta della classifica a pari merito con il Dijon. L'obiettivo, per Buffon e i suoi compagni, è far bene anche in Champions League e provare ad arrivare fino in fondo in una competizione in cui i parigini non sono mai andati oltre i quarti di finale.