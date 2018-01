Profilo - Gonzalo Maroni, sognando Dybala col Milan nel destino

12:12 Condividi Chiudi

19 anni da compiere, Gonzalo Maroni ha attirato le attenzioni del Milan. Trequartista, ha Dybala come idolo e ha già segnato con la maglia del Boca.

Il modello di riferimento è Paulo Dybala, uno dei nuovi compagni di squadra Carlos Tevez. Un tocco di bianconero nella vita del giovanissimo Gonzalo Maroni, stellina nascente del Boca Juniors che però è osservato con particolare interesse da un altro club italiano: il Milan.

LA SUA STORIA

Nato a Cordoba il 18 marzo 1999, Maroni inizia a mettersi in mostra nelle giovanili dell'Instituto. Ovvero uno dei club più importanti della città, quello per cui il nostro fa il tifo. Ma anche la culla dei primi vagiti calcistici di Dybala, che proprio in biancorosso si è fatto conoscere dal Palermo e dall'Italia.

L'esordio in prima squadra avviene nel 2015 proprio con la maglia della Gloria, sotto la guida di Hector Rivoira. Qualche spezzone di gara in Primera B Nacional, la seconda serie, torneo di campi polverosi e stipendi regolarmente in ritardo. Ma Maroni non ci pensa: ha appena 16 anni e l'emozione lascia il posto ai ragionamenti.

Gli fanno la corte i concittadini del Belgrano, il San Lorenzo e una richiesta arriva pure dall'estero, ma a spuntarla è il Boca Juniors, che nel gennaio del 2016 si aggiudica il 90% del suo cartellino in cambio di 650000 euro. Però Guillermo Barros Schelotto gli dà fiducia solo parzialmente, concedendogli appena 6 minuti nel finale della gara persa con l'Estudiantes il 16 maggio.

Esordio vero rimandato di un anno, ed è lì che il giovane Gonzalo porta il proprio nome fuori dall'Argentina: il 1° maggio 2017 è lui a segnare l'ultimo dei tre goal con cui il Boca strapazza senza problemi l'Arsenal. Cross di Fabra, respinta di un difensore di testa e gran destro vincente al volo. Bombonera in delirio e prima gioia azul y oro per Maroni.

Da lì in poi Maroni non vedrà più il campo: troppo ampia la rosa del Boca laureatosi nuovamente campione, troppo difficile da affrontare la concorrenza nel gruppo di Schelotto. Gonzalo fa la spola tra Reserva e prima squadra, venendo comunque convocato con regolarità fino a fine anno. Vincerà, non certo da protagonista, Superliga e Copa Argentina.

SCOUTING REPORT

Maroni è un enganche, come dicono in Argentina: un 'aggancio' tra centrocampo e attacco. Insomma, un classico trequartista. Rapido, tecnico, abile nelle avanzate palla al piede e nel dribbling. Ha visione di gioco e la fantasia di certo non gli manca.

La personalità e la sfrontatezza non gli mancano, nonostante gli anni sulla carta d'identità non siano nemmeno 19 (li compirà a marzo). Prova ne sia il fantastico doppio numero nella stessa giocata estratto dal repertorio nel match contro l'Arsenal: sombrero a un primo avversario, tunnel di controbalzo a un secondo. Da lustrarsi gli occhi.

Può essere accostato solo in parte al conterraneo Paulo Dybala: la capacità di dare del tu al pallone è la medesima, ma Maroni ama partire qualche metro più dietro, trequartista e non attaccante, senza contare che il piede preferito è il destro e non il sinistro. Il paragone con Javier Pastore potrebbe rendere meglio l'idea.

L'IDOLATRIA PER DYBALA

In ogni caso, come detto, il modello di Maroni è proprio Dybala. Entrambi sono di Cordoba, entrambi hanno mosso i primi passi all'Instituto. Dopo aver segnato all'Arsenal, il giovane boquense ha detto a 'Radio La Red': "Ho detto a mio padre che in caso di goal avrei esultato con la maschera, però alla fine ho desistito. Magari la prossima volta...".

I due si sono conosciuti qualche tempo fa, in occasione di un'amichevole tra Instituto e Newell's organizzato per raccogliere fondi da destinare proprio al club cordobense. Dybala e Maroni assieme, nella stessa foto: un'immagine che ha fatto il giro del mondo e che il pibe del Boca conserva gelosamente.

Il sogno è ovviamente quello di giocare, un giorno, con la stessa maglia del proprio idolo. "Se accadresse morirei", ha confessato Maroni, che non si è mai fatto problemi nel dichiarare di preferire Dybala addirittura a Messi.

IL FUTURO

Nonostante il numero ridotto di apparizioni con i grandi, Maroni è già nel radar dei grandi club europei. Di lui si è già parlato dell'Inter, che dal Boca Juniors si è già aggiudicata Facundo Colidio, ma a essere seriamente interessato pare essere soprattutto il Milan.

I rossoneri stanno seguendo sia lui che Lincoln, gioiello in forza al vivaio del Flamengo e alle nazionali giovanili brasiliane. Nel caso di Maroni, la volontà del Boca di contare su Gustavo Gomez potrebbe assegnare un punto a favore di Fassone e Mirabelli.

Il primo (arduo) obiettivo è però quello di ritagliarsi uno spazio più consistente al Boca Juniors. Lì dove i trequartisti di qualità non sono mai mancati: l'ultimo, un certo Juan Roman Riquelme. Uno che a Buenos Aires ha scritto la storia. E che Maroni spera di emulare, prima di salpare per l'Europa.