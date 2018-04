Premier League: Salah giocatore dell'anno, De Bruyne secondo

10:08 Condividi Chiudi

Mohamed Salah non conosce rivali in questa stagione: l'egiziano ha vinto il premio come miglior giocatore dell'anno in Premier League.

Mohamed Salah si prepara alla semifinale di Champions League contro la Roma nel migliore dei modi. L'attaccante egiziano ha vinto il premio come giocatore dell'anno di Premier League.

Il 25enne egiziano ha preceduto Kevin De Bruyne, Harry Kane, Leroy Sane, David Silva e David De Gea. Il PFA Award è votato da tutti i calciatori della Premier League, ulteriore nota di orgoglio per Salah, visto che è stato eletto dai suoi stessi colleghi.

Salah è ancora in corsa (oltre che ovviamente per la vittoria finale della Champions League), anche per il premio individuale della Scarpa d'Oro, spadroneggiando al momento sui vari Leo Messi, Ciro Immobile e Harry Kane.

Intanto, proprio in ottica della semifinale contro la Roma, Salah ha parlato così a 'Sky Sport': "Ieri ho parlato con Totti, non sarà facile per me giocare contro di loro. Loro sanno come gioco io, io so come giocano loro.

Non riesco nemmeno a paragonare i premi individuali alla Champions League, ovviamente preferisco inseguire e lottare per quella vittoria finale. Dovremo superare la Roma, non sarà facile".