Polveriera Lazio, Felipe Anderson pubblica la foto del labbro spaccatogli da Hoedt

Mentre Biglia sta per approdare al Milan, l'atmosfera in casa Lazio è bollente: Felipe Anderson pubblica la foto del labbro spaccatogli da Hoedt.

Come se non bastasse un mercato finora fatto sopratutto di casi spinosi - capitan Biglia ormai ad un passo dal Milan, il 'ribelle' Keita voglioso di cambiare aria ed anche De Vrij a scandenza di contratto tra pochi mesi - in casa Lazio anche l'aria durante gli allenamenti è tutt'altro che serena.

Lo dimostra quanto accaduto giovedì, con la rissa tra Felipe Anderson e Hoedt, cui si è aggiunto poi Wallace a dare manforte al proprio connazionale. L'intervento pacificatore di Radu, Lulic e Patric non è bastato comunque a ristabilire un clima accettabile per un allenamento, al punto che Simone Inzaghi ha portato tutti in spogliatoio per un bel discorsetto.

E che forse la vicenda non sia finita lo dice la foto postata da Felipe Anderson nelle stories di Instagram: il labbro spaccatogli da Hoedt con la gomitata da cui è nato tutto, accompagnato dall'emoticon di un guantone da boxe. Diciamo che alla Lazio si sono visti tempi migliori...