Poco spazio? La Juventus crede in Orsolini: resterà all'Atalanta

L'esterno marchigiano, sinora, non è riuscito a trovare grande spazio all'Atalanta. Ma non c'è nell'aria un'ipotesi di addio invernale.

Donato Di Campli, agente di spicco, quando parla non è mai banale. E le recenti dichiarazioni sul suo assistito, Riccardo Orsolini, lo testimoniano. Non utilizzato sinora con grande consistenza da Gian Piero Gasperini, il 20enne esterno marchigiano sta faticando a ritagliarsi il proprio spazio tra le fila dell'Atalanta.

Passato in estate dalla Juventus alla Dea con la formula del prestito biennale, l'ex giocatore dell'Ascoli si sta limitando a raccogliere qualche minuto qua e là, offrendo – quando chiamato in causa – apporti positivi. La concorrenza a Zingonia non manca e, sebbene la compagine orobica sia impegnata in Europa League, il ragazzo nativo di Rotella dovrà munirsi di pazienza.

Premessa: i campioni d'Italia credono fermamente nelle capacità di Orsolini, tanto da aver deciso di investire sul suo conto 6 milioni più eventuali 4 di bonus, battendo nell'ultima edizione del mercato invernale il forte interessamento del Milan. Un talento simile, capocannoniere al recente Mondiale Under 20, la Vecchia Signora non se l'è lasciato sfuggire. Ecco, dunque, la scelta di intaprendere un determinato percorso fuori Torino.

Nei mesi scorsi, bussando ripetutamente alla porta della Juventus, diverse squadre hanno provato ad assicurarsi Orsolini. Il Bologna ha tentato fino all'ultimo di spuntarla, all'estero gli olandesi del Psv si sono fatti sentire, ma a vincere è stata la forte volontà orobica. Gli uomini della Continassa, prima di prendere una decisione, hanno voluto valutare la totalità della questione. E l'effetto Gasp, autentico maestro con i giovani, ha vinto sul resto.

Nel globo bianconero non si respira grossa preoccupazione. I rapporti con l'Atalanta, al netto della telenovela riguardante Spinazzola, sono ottimi. Vietato, quindi, impanicarsi inutilmente.