Plizzari super con l'Under 20, ma al Milan è chiuso da Donnarumma

La grande prestazione di Alessandro Plizzari con l'Under 20 potrebbe accendere il calciomercato, al Milan rischia di essere chiuso da Donnarumma.

Proprio nel giorno in cui Donnarumma sembra vicinissimo al rinnovo ecco che il Milan può godersi l'esplosione di un altro giovanissimo portiere. Alessandro Plizzari, infatti, è stato l'assoluto protagonista nella vittoria ottenuta dall'Italia Under 20 contro l'Uruguay dopo un Mondiale passato a fare la riserva di Zaccagno.

Il portierino del Milan, dove nell'ultima stagione ha fatto il terzo dietro Donnarumma e Storari, ha neutralizzato i tiri di Amaral e Boselli regalando di fatto il terzo posto all'Italia di Evani.

A questo punto però resta da capire quale possa essere il futuro di Plizzari che, considerata la probabile permanenza del quasi coetaneo Donnarumma, rischia di dover lasciare il Milan per trovare maggiore spazio.

#Italia terza al Mondiale #Under20: battuto l'Uruguay ai rigori, protagonista il milanista Ale #Plizzari, con 2 rigori parati — Simone Gambino (@SimoneGambino) 11 giugno 2017

Un'ipotesi che ovviamente non piace ai rossoneri e non farebbe troppo felice neppure il ragazzo, al Milan dall'età dei sei anni e grande tifoso del Diavolo tanto che in passato rifiutò categoricamente l'Inter.

Plizzari, classe 2000, come detto ha fatto tutta la trafila nel vivaio del Milan scalando velocemente le gerarchie fino ad arrivare alla Primavera e quindi alla Prima squadra. Ora però la corsa si è fermata a causa dell'esplosione di Donnarumma.

Ecco perchè, a questo punto, il Milan potrebbe decidere di rinnovare il contratto anche a Plizzari prima magari di girarlo in prestito altrove per valutare bene il da farsi. Donnarumma o Plizzari, il futuro del Diavolo è in buone mani.