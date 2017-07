Pjaca-Fiorentina non si fa: no del croato e della Juventus

La Fiorentina avrebbe voluto inserire Pjaca nell'affare Bernardeschi, ma l'idea è abortita. Juventus baby: ecco i giovanissimi Lucchesi e H'Maidat.

L'idea è sorta negli ultimi giorni, alimentata dalla consapevolezza da parte della Fiorentina che sarà molto difficile, per non dire impossibile, impedire il trasferimento di Federico Bernardeschi alla Juventus: Marko Pjaca come contropartita. Idea immediatamente abortita.

I viola hanno effettuato un tentativo particolarmente insistente, ma non hanno fatto breccia nel cuore del croato: Pjaca vuole rimanere alla Juventus, recuperare pienamente dopo l'infortunio di fine marzo e giocarsi le sue carte con Allegri, come aveva fatto lo scorso anno nella prima parte di stagione.

La stessa Juventus, poi, non si è mai dimostrata troppo accondiscendente nei confronti della Fiorentina. Preferendo virare l'argomento su altri elementi della rosa: in primis quello Stefano Sturaro che potrebbe - lui sì - essere inserito nell'operazione e vestire quindi la maglia viola.

Mentre l'affare Bernardeschi si avvicina alla conclusione, mentre Szczesny attende di poter andare a Torino, mentre Bonucci va al Milan, come rivelato da 'Tuttosport' la Juventus mette a segno un altro paio di operazioni. Minori, in quanto improntate al futuro più che al presente, ma solo apparentemente.

La prima riguarda l'arrivo in bianconero di Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003 preso dai Giovanissimi dell'Empoli: è considerato un difensore più promettente che mai. La Juventus accoglie anche Rachad H’maidat, classe 2002: è il fratello del giallorosso Ismail, ex Brescia e Vicenza, oggi in Belgio al Westerlo.