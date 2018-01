Pirlo a Goal: "Alzare la Coppa del Mondo al cielo è un sogno"

21:31 Condividi Chiudi

Pirlo racconta le emozioni del Mondiale 2006 a margine del lancio del tour della Coppa del Mondo.

Andrea Pirlo, vincitore del Mondiale tedesco del 2006, è sicuro: non c'è nulla che può essere paragonato nella vita di un calciatore. Il leggendario centrocampista azzurro ha tra l'altro messo a segno anche un rigore nella vittoriosa gara di Berlino.

Parlando in esclusiva a Goal a margine del lancio del FIFA World Cup Trophy Tour presentato da Coca-Cola, Pirlo ci ha raccontato quanto sia entuasiasmente sollevare al cielo la coppa del mondo. Il premio più importante nel calcio.

"E' la cosa migliore che può succedere ad un giocatore" ha confessato a Goal. "Già giocare il Mondiale è la cosa migliore, ma alzare il trofeo al cielo è un sogno".

Pirlo si è unito all'ex vincitore del Mondiale, Sir Geoff Hurst, per presentare il viaggio che la Coppa del Mondo avrà in giro per il globo prima del torneo russo. Il tour toccherà 91 città in 50 nazioni, su 6 continenti.

Per maggiori informazioni sul Trophy Tour vai sulla pagina ufficiale del FIFA World Cup Trophy Tour, su Instagram o Facebook