Pioli ricorda Astori: "Mi manca ogni giorno che vado al campo"

Stefano Pioli ricorda Davide Astori in conferenza stampa: "Ringrazio tutti per l'affetto. Alla famiglia faccio una promessa: noi ci saremo sempre".

La Fiorentina prova a ripartire dopo la tragica morte del capitano Davide Astori e lo farà nel lunch match della ventottesima giornata di Serie A contro il Benevento.

Stefano Pioli apre la conferenza della vigilia, quasi in lacrime, parlato di Davide Astori: " Mi mancherà, mi manca ogni giorno che vado al campo e ogni volta che scenderemo in campo . Mi stringo al dolore della famiglia, ma non riesco a dire parole di conforto, soprattutto per la compagna e la figlia. Faccio solo una promessa, noi ci saremo sempre per loro, per qualsiasi cosa".

L'allenatore della Fiorentina continua poi nel ricordo dell'ex capitano, tema unico della conferenza stampa: " Abbiamo pianto tanto, i miei giocatori continuano a piangere ogni giorno. Non sarà una ferita facile da rimarginare, ma noi sappiamo come ripartire. Dicevo spesso a tutti di allenarsi e giocare come fosse l'ultima volta. Adesso daremo tutto quello che abbiamo per onorare la scomparsa di Davide.

Lui ci ha lasciato molto, ci ha lasciato un seme. Il seme della gentilezza, dell'umiltà, della serietà e della passione per la Viola. Sta a noi proteggerlo e coltivarlo al meglio. Questo seme dovrà germogliare in un futuro migliore, nel ricordo di Davide".

Queste le ultime parole di Pioli per Davide Astori: " I nostri tifosi hanno spesso la lingua lunga, ma hanno un cuore grandissimo. Li avrei voluti abbracciare uno ad uno per consolarci e trovare la forza per andare avanti insieme . Voglio ringraziare anche la società, che come sempre si è contraddistinta per sensibilità, per signorilità e disponibilità, e sta facendo di tutto per aiutarci".